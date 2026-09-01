Shahjahanpur News: ट्रैक्टरों की हार-जीत के स्टंट का वीडियो वायरल, चालकों का किया गया चालान

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सोमवार की दोपहर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि दो ट्रैक्टरों को लोहे की जंजीर से बांधा गया, फिर उनकी ताकत का मुकाबला कराया जा रहा है।ट्रैक्टराें के पीछे बड़ी संख्या में लोग भागते दिख रहे हैं। इससे हादसे का खतरा है। प्रभारी निरीक्षक ने सोशल मीडिया पर ट्रैक्टरों से हार-जीत की स्टंटबाजी का वीडियो देखकर जांच की। पता चला कि ग्राम ककोड़ा रोड पर गांव के मानवेंद्र सिंह व अमित शर्मा ट्रैक्टरों से स्टंटबाजी कर रहे थे।वीडियो वायरल होने के बाद चालकों को थाने बुलाया गया। उन्होंने बताया कि वे अपने ट्रैक्टरों की ताकत आजमा रहे थे। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ट्रैक्टर चालकों का चालान कर दिया गया है। ट्रैक्टरों का भी चालान किया है। संवाद