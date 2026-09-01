Shahjahanpur News: ग्रीन रोड पर एक छज्जा गिराते ही हंगामा, पक्षपात का आरोप

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शहीद अहमद उल्ला शाह पार्क से तेल टंकी तिराहा तक सीएम ग्रिड योजना के तहत ग्रीन रोड का निर्माण 18 अक्तूबर 2024 को शुरू हुआ था। करीब 400 मीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए छह करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। सड़क का निर्माण एक वर्ष में पूरा किया जाना था, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी काम अधूरा है।इस बीच कुछ लोगों ने दुकानों और भवनों के बाहर छज्जे और अन्य अवैध निर्माण करा लिए। इन निर्माणों की वजह से सड़क के सुंदरीकरण के लिए लगाई गईं फैंसी लाइटें भी छिप गईं। अवैध छज्जों को हटाने के लिए निगम ने 13 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 20 दिन का समय दिया। फिर भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।सोमवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे नगर निगम की टीम, प्रवर्तन दल के साथ ग्रीन रोड पर पहुंची। टीम ने वाजिद नाम के व्यक्ति की दुकान के बाहर बने छज्जे को जेसीबी से ढहा दिया। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनकी दुकान का लिंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानदार ने काफी नुकसान होने के साथ पक्षपात का आरोप लगाया।इसके बाद नगर निगम की टीम ने अन्य निर्माणों को हटाने की कोशिश की तो लोगों की मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी से नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। लोगों ने अपना निर्माण स्वयं हटाने के लिए समय मांगा। इसके बाद नगर निगम के अफसरों ने तीन दिन का समय दे दिया। इस दौरान कुछ लोग अपना छज्जा खुद तोड़ते भी दिखे।हमें नोटिस जारी किए बिना ही छज्जा ढहा दिया गया। दुकान का लिंटर क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ है। रसूखदार लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई।-वाजिदग्रीन रोड के निर्माण के बाद लोगों ने छज्जे का निर्माण कर लिए हैं। लोगों से अपील है कि वह नगर निगम प्रशासन का सहयोग करके तय समय में छज्जों को हटा लें, जिससे स्मार्ट रोड की सुंदरता को बढ़ाया जा सके।-राजिंद्र सिंह, पार्षद, बाडूजई पेशावरीपड़ोस के भवन में छज्जे का निर्माण हो रहा था। तभी हमने भी छज्जे का निर्माण कराया। छज्जा तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जल्द ही निर्माण हटा देंगे।-ज्योति कालराभवन का निर्माण हो रहा है। इसमें लाइट को बचाकर निर्माण का प्रयास किया गया। नोटिस मिला है, जल्द ही निर्माण को हटा दिया जाएगा।-विवेक दीक्षिततीन दिन का समय छज्जा हटाने के लिए दिया गया है। इसके बाद नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई स्वयं की जाएगी।-आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता, नगर निगमपहले दिन एक अवैध कब्जेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तय अवधि के बाद फिर अभियान चलाया जाएगा। अवैध कब्जेदार स्वयं अपने छज्जे तोड़ लें, अन्यथा जेसीबी से ढहा दिए जाएंगे।-सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त