फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Uproar at CHC over teenage girl's death; allegations of negligence in treatment.

Shahjahanpur News: किशोरी की मौत पर सीएचसी में हंगामा, इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप

Sun, 30 Aug 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Uproar at CHC over teenage girl's death; allegations of negligence in treatment.
तिलहर सीएचसी में किशोरी की मौत के बाद बिलखते परिजन। संवाद
तिलहर (शाहजहांपुर)। क्षेत्र के गांव पुरायूं निवासी सूरजपाल की बेटी शशि (15) की शनिवार को सीएचसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर व स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। परिजनों ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया और शव लेकर चले गए।
विज्ञापन

शशि डभौरा स्थित एक निजी स्कूल में हाईस्कूल की छात्रा थी। शनिवार को उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे लेकर दोपहर करीब 12:40 बजे सीएचसी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि मना करने के बावजूद किशोरी को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई।
विज्ञापन

कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रभात चंद्र पुलिस टीम के साथ सीएचसी पहुंचे। पुलिस ने परिजनों से वार्ता कर उन्हें शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इन्कार कर दिया। वे कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। वहीं, इमरजेंसी में तैनात डॉ. करन सिंह ने लापरवाही के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि किशोरी टीबी से पीड़ित थी और उसे बेहोशी की हालत में सीएचसी लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है।

तिलहर सीएचसी में किशोरी की मौत के बाद बिलखते परिजन। संवाद

तिलहर सीएचसी में किशोरी की मौत के बाद बिलखते परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed