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Shahjahanpur News: रोजा में लिंटर ढहने से मलबे में दबकर दो सगे भाई घायल

Sun, 30 Aug 2026 01:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:02 AM IST
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Two real brothers injured after being trapped under debris following a lintel collapse in Roza.
रोजा क्षेत्र के पिलखना गांव के घर में गिरा लिंटर व बिखरा मलबा। संवाद
रोजा (शाहजहांपुर)। थाना क्षेत्र के गांव पिलखना में शनिवार सुबह एक घर के बरामदे का जर्जर लिंटर अचानक ढह गया। मलबे में दबने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
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गांव निवासी होरीलाल परिवार सहित देवरिया और मथुरा के ईंट भट्ठों पर ईंट पाथने का काम करते हैं। बरसात के कारण काम बंद होने से परिवार पिछले करीब दो माह से घर पर था। होरीलाल ने बताया कि दो कमरों के आगे बने बरामदे का लिंटर करीब 35 वर्ष पुराना था। करीब 15 दिन पहले लिंटर एक ओर की दीवार से अलग होने लगा था। खतरे को देखते हुए परिवार ने बरामदे से सामान हटा लिया था।
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शनिवार सुबह करीब आठ बजे परिवार के सदस्य जर्जर लिंटर को सहारा देने के लिए उसके नीचे बल्ली लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान लिंटर भरभराकर ढह गया। होरीलाल के बेटे शत्रुघ्न और सचिन मलबे के नीचे दब गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों भाइयों को बाहर निकाला। होरीलाल के अनुसार, छोटे बेटे सचिन को हल्की चोटें आई हैं, जबकि शत्रुघ्न गंभीर रूप से घायल है।
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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि दोनों घायलों को मलबे से सुरक्षित निकालकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

रोजा क्षेत्र के पिलखना गांव के घर में गिरा लिंटर व बिखरा मलबा। संवाद

रोजा क्षेत्र के पिलखना गांव के घर में गिरा लिंटर व बिखरा मलबा। संवाद

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