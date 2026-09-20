Shahjahanpur News: रामकृपाल की गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाई गिरफ्तार

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रामकृपाल की पत्नी सुषमा देवी ने बताया था कि सदापुर में 18 सितंबर को मामूली विवाद में सोबरन, सोबरन के भाई शिवसरन, अहिबरन और पुत्र संजय ने गांव के ही ओमप्रकाश को पीटा था। ओमप्रकाश के भाई रामकृपाल बचाने आए थे तो उनको भी पीटा गया था और गला दबा दिया गया था। सीएचसी पर रामकृपाल को मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्टमॉर्टम में रामकृपाल की मौत सिर पर चोट की वजह से होना पाया गया। रामकृपाल की पत्नी सुषमा देवी की ओर से चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि सोबरन और शिवसरन को निगोही रोड से जठियापुर बुजुर्ग को जाने वाले रास्ते के मोड़ से पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ के बाद गांव सदापुर में पानी की टंकी के पास से डंडा भी बरामद किया गया है। इसी डंडे से रामकृपाल को पीटा गया था। कोर्ट से दोनों को जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।