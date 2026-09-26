Shahjahanpur News: कच्चे मकान की छत गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:59 PM IST
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तिलहर। राजनपुर गांव में शनिवार शाम करीब पांच बजे विजयपाल के कच्चे मकान की छत आगे पड़ी टिन समेत अचानक भरभराकर गिर गई। इस दौरान वहां अपने बच्चों के साथ बैठे सुखपाल और उनके दोस्त पूरन लाल मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
गनीमत रही कि बच्चे कुछ फासले पर बैठे होने से बाल-बाल बच गए। छत गिरते ही मौके पर चीख-पुकार होने लगी। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर दोनों घायलों को बाहर निकाला और उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि कच्चा मकान गिरने से दो लोगों के घायल होने की सूचना मिलने पर राजस्व टीम को भेजकर जांच कराई जा रही है। संवाद
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गनीमत रही कि बच्चे कुछ फासले पर बैठे होने से बाल-बाल बच गए। छत गिरते ही मौके पर चीख-पुकार होने लगी। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर दोनों घायलों को बाहर निकाला और उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि कच्चा मकान गिरने से दो लोगों के घायल होने की सूचना मिलने पर राजस्व टीम को भेजकर जांच कराई जा रही है। संवाद
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