Shahjahanpur News: कच्ची दीवार ढहने से किराने की दुकान का सामान नष्ट

विज्ञापन

कुर्रियाकलां। मल्हपुर गांव में शनिवार की शाम संतराम शुक्ला के कच्चे मकान की दीवार बारिश में गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर उनकी किराना की दुकान का सामान नष्ट हो गया। संतराम के अनुसार घर में ही उनकी किराने की दुकान थी। मकान में उनकी माता रामदेवी रहती थीं। उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास भी मंजूर हुआ लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उनका नाम लाभार्थी सूची से कटवा दिया। दीवार गिरने से परिवार पर गुजर-बसर का संकट हो गया है। संवाद