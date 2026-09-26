Shahjahanpur News: सीतापुर में ओएचई लाइन पर गिरा पेड़, देरी से आई वंदे भारत ट्रेन

ट्रेन का यहां शाम 6.05 बजे आने का समय है, जबकि 8: 26 बजे पर आई। इसी तरह डाउन लाइन की देहरादून वंदे भारत ट्रेन भी डेढ़ घंटे देरी से आई। इस दौरान यात्रियों को दिक्कत आई। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि सीतापुर में पेड़ गिरने की वजह से वंदे भारत ट्रेन देरी से आई है। संवाद=========बारिश के चलते अलर्ट रहे अफसरशाहजहांपुर। लगातार हो रही बारिश के चलते मुरादाबाद के अफसरों के निर्देश पर जिले के अफसरों अलर्ट पर रहे। सुबह से ही अधिकारी स्टेशन पहुंच गए। इस बीच लाइनों पर निगाह बनाए रहे। बारिश के चलते ट्रेन संचालन पर फर्क नहीं पड़ा। संवाद