Shahjahanpur News: किन्नर ने दर्ज कराई दो लोगों पर चोरी की रिपोर्ट

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गुड्डू किन्नर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि रिया उर्फ रोहित उनका चेला है। उन्होंने रिया को अपने घर में रख लिया था। 22 अक्तूबर को रिया अपने साथी गांव गंगसरा के साहिल के साथ सुबह लगभग चार बजे घर में रखी नकदी और जेवर लेकर भाग गए। उन्होंने घर में लगे सीसी कैमरों के तार भी काट दिए। कुछ घंटे बाद उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने रिया से बात की।जिस पर रिया ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसी दिन वह गंगसरा में बधाई मांगने के लिए भ्रमण पर गए तो साहिल ने उन्हें रोककर तमंचा दिखाकर दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिया को बुलाकर बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसके नहीं आने पर गुड्डू ने मामले की तहरीर पुलिस को दी।शनिवार रात पुलिस ने रिया और साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।