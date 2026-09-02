Shahjahanpur News: गोवंशीय पशु की मौत के बाद हाईवे पर लगा दिया जाम

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करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सूचना पर सीओ विदुष सक्सेना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस बीच, ददरौल ब्लॉक से जेसीबी और कर्मचारियों को बुलाया गया। विज्ञापन

शाम करीब 6:30 बजे सीओ ने प्रदर्शनकारियों को हटवाकर हाईवे पर यातायात सुचारु कराया। इस बीच, ब्लॉक के कर्मचारियों ने मृत गोवंशीय पशु को सड़क से हटवाकर उसे दफन कराया। जेसीबी पहुंचने में देरी को लेकर संगठन के जिलाध्यक्ष ने बीडीओ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। विज्ञापन विज्ञापन

दूसरी ओर बीडीओ अमित सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह सदर एसडीएम के साथ जेसीबी और ब्लॉक कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचे थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मृत पशु को सड़क से हटवाने के बाद हाईवे पर यातायात सुचारु करा दिया गया। करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सूचना पर सीओ विदुष सक्सेना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस बीच, ददरौल ब्लॉक से जेसीबी और कर्मचारियों को बुलाया गया।शाम करीब 6:30 बजे सीओ ने प्रदर्शनकारियों को हटवाकर हाईवे पर यातायात सुचारु कराया। इस बीच, ब्लॉक के कर्मचारियों ने मृत गोवंशीय पशु को सड़क से हटवाकर उसे दफन कराया। जेसीबी पहुंचने में देरी को लेकर संगठन के जिलाध्यक्ष ने बीडीओ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया।दूसरी ओर बीडीओ अमित सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह सदर एसडीएम के साथ जेसीबी और ब्लॉक कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचे थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मृत पशु को सड़क से हटवाने के बाद हाईवे पर यातायात सुचारु करा दिया गया।

तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर नगरिया पुलिस चौकी क्षेत्र में भेदपुर गांव के पास मंगलवार शाम करीब चार बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंशीय पशु की मौत हो गई। सूचना पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हिंदू रक्षा दल युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने ददरौल के बीडीओ अमित सिंह से फोन पर बात करके हाईवे से गोवंश को हटाने के लिए जेसीबी और कर्मचारी भेजने के लिए कहा। इसमें देरी होने पर कार्यकर्ताओं ने शाम करीब पांच बजे पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।