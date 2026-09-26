Shahjahanpur News: हाईवे पर आम का पेड़ गिरने से बाधित हुआ यातायात

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इस दौरान दिल्ली से लखनऊ जाने वाले वाहनों की कतार लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनएचएआई की टीम ने राजमार्ग पर गिरे पेड़ को जेसीबी से हटवा कर यातायात बहाल कराया। सीओ विदुष सक्सेना के अनुसार हाईवे पर गिरे पेड़ को हटवाकर अवरुद्ध हुआ यातायात आधा घंटे में बहाल करा दिया गया। संवाद

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मीरानपुर कटरा। तेज आंधी और बारिश में शनिवार को अपराह्न करीब तीन बजे लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खिरिया सकटू गांव के पास आम का एक विशाल पेड़ हाईवे पर गिर गया। इससे हाईवे की एक लेन बंद हो जाने से करीब एक घंंटा तक यातायात बाधित रहा।