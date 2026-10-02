Shahjahanpur News: साईं जयकारों से भक्तिमय हुआ तिलहर

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बृहस्पतिवार को साईं धाम में मुख्य यजमान किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक अरुण यादव चैनू और सुनीता यादव ने परिवार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजन के बाद साईं महाराज की पालकी को सजाकर शोभायात्रा रवाना की गई। इसमें स्कूली बच्चे डांडिया करते हुए चल रहे थे। बच्चों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही।शोभायात्रा निजामगंज से दातागंज, एलआईसी रोड, पुराना रोडवेज, पंजाबी कॉलोनी, मुख्य बाजार और बिरियागंज होते हुए साईं मंदिर पहुंची। आयोजक अरुण यादव के अनुसार, शुक्रवार को किसान इंटर कॉलेज मैदान पर भंडारा होगा। ब्लॉक प्रमुख कविता यादव, वरुण यादव, ठेकेदार शुभम यादव, सत्यपाल सिंह यादव, श्याम गर्ग, सुरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।