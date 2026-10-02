Shahjahanpur News: साईं जयकारों से भक्तिमय हुआ तिलहर
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:17 AM IST
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तिलहर। ढोल-बैंड की गूंज, डांडिया की थाप और साईं महाराज के जयकारों से बृहस्पतिवार को नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। बारापत्थर स्थित साईं धाम से साईं महाराज की भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पालकी का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।
बृहस्पतिवार को साईं धाम में मुख्य यजमान किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक अरुण यादव चैनू और सुनीता यादव ने परिवार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजन के बाद साईं महाराज की पालकी को सजाकर शोभायात्रा रवाना की गई। इसमें स्कूली बच्चे डांडिया करते हुए चल रहे थे। बच्चों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही।
शोभायात्रा निजामगंज से दातागंज, एलआईसी रोड, पुराना रोडवेज, पंजाबी कॉलोनी, मुख्य बाजार और बिरियागंज होते हुए साईं मंदिर पहुंची। आयोजक अरुण यादव के अनुसार, शुक्रवार को किसान इंटर कॉलेज मैदान पर भंडारा होगा। ब्लॉक प्रमुख कविता यादव, वरुण यादव, ठेकेदार शुभम यादव, सत्यपाल सिंह यादव, श्याम गर्ग, सुरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को साईं धाम में मुख्य यजमान किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक अरुण यादव चैनू और सुनीता यादव ने परिवार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजन के बाद साईं महाराज की पालकी को सजाकर शोभायात्रा रवाना की गई। इसमें स्कूली बच्चे डांडिया करते हुए चल रहे थे। बच्चों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही।
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शोभायात्रा निजामगंज से दातागंज, एलआईसी रोड, पुराना रोडवेज, पंजाबी कॉलोनी, मुख्य बाजार और बिरियागंज होते हुए साईं मंदिर पहुंची। आयोजक अरुण यादव के अनुसार, शुक्रवार को किसान इंटर कॉलेज मैदान पर भंडारा होगा। ब्लॉक प्रमुख कविता यादव, वरुण यादव, ठेकेदार शुभम यादव, सत्यपाल सिंह यादव, श्याम गर्ग, सुरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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