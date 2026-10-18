Shahjahanpur News: मां-बेटे समेत तीन को दबोचा

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16 अक्तूबर को पुवायां थाना क्षेत्र के ग्राम बितौनी निवासी बंदी दीपक के पिता बेचे ने किशोरी सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि सभी उनके पुत्र दीपक को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। दीपक के आत्मघाती कदम के पीछे सिर्फ जेल जाने का अवसाद ही नहीं, बल्कि लड़की पक्ष की तीन लाख की मोटी रकम की मांग थी। विज्ञापन

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना पुवायां क्षेत्र में दबिश दी और तीनों आरोपियों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया। 16 अक्तूबर को पुवायां थाना क्षेत्र के ग्राम बितौनी निवासी बंदी दीपक के पिता बेचे ने किशोरी सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि सभी उनके पुत्र दीपक को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। दीपक के आत्मघाती कदम के पीछे सिर्फ जेल जाने का अवसाद ही नहीं, बल्कि लड़की पक्ष की तीन लाख की मोटी रकम की मांग थी।एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना पुवायां क्षेत्र में दबिश दी और तीनों आरोपियों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया।

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शाहजहांपुर। कचहरी स्थित बंदीगृह के शौचालय में बंदी दीपक उर्फ टाइमपास का फंदे से लटका शव मिलने के मामले में एक युवक, उसकी मां और एक अपचारी किशोर को हिरासत में लिया गया है। युवक और उसकी मां को न्यायालय और बाल अपचारी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। दो आरोपियों की तलाश में टीम लगी हुई है।