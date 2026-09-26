Shahjahanpur News: संदिग्ध हालात में आग लगने से तीन गायें मरीं
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:04 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:04 PM IST
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देवकली। पटनी गांव में शुक्रवार की रात सुधीर कुमार के घर के पास बने पशुबाड़े के छप्पर में संदिग्ध हालात में आग लग जाने से वहां बंधी तीन गायों की जलकर मौत हो गई।
सुधीर ने बताया कि आग से पशुबाड़े में रखा करीब चार ट्राॅली भूसा भी जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों गायें अच्छी नस्ल की थीं और उनमें से दो गर्भवती थीं। उन्होंने तहसील प्रशासन से जांच कराकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। संवाद
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सुधीर ने बताया कि आग से पशुबाड़े में रखा करीब चार ट्राॅली भूसा भी जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों गायें अच्छी नस्ल की थीं और उनमें से दो गर्भवती थीं। उन्होंने तहसील प्रशासन से जांच कराकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। संवाद
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