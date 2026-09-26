Shahjahanpur News: रोजा मंडी में जलभराव से हजारों क्विंटल भीग गया धान

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मंडी में गत एक सितंबर से 21 सितंबर तक एक लाख पांच हजार 299 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। बाद में लगातार हो रही बारिश के कारण धान को सुरक्षित नहीं किया जा सका। बारिश में बड़ी मात्रा में महीन और बासमती धान भी भीग गया है। गल्ला आढ़तियों का मानना है कि मौसम जल्द सामान्य नहीं होने और धूप नहीं निकलने की दशा में भीगे हुए धान को सुखाना संभव नहीं होगा और उसका दाना काला पड़ जाने से धान की गुणवत्ता प्रभावित होगी। एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा ने बताया कि मंडी में रखे धान को सुरक्षित कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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रोजा। वर्षा के कारण रोजा मंडी परिसर में शनिवार को जलभराव हो गया। मंडी परिसर में करीब दो फुट तक पानी भर जाने से वहां किसानों से खरीद कर खुले में रखा गया हजारों क्विंटल धान भीग गया।