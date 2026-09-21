Shahjahanpur News: शाह क्लब रेड की टीम ने दो विकेट से जीता मुकाबला
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
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शाहजहांपुर। कैंट स्थित शाह क्लब मैदान पर रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में शाह क्लब रेड ने शाह क्लब की टीम को दो विकेट से हराकर जीत दर्ज की। विजेता टीम के अभय ने 93 रन की पारी खेलने के साथ ही गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए शाह क्लब ने निर्धारित 40 ओवर में छह विकेट खोकर 313 रन बनाए। दीपक राजपूत ने 75 और विकास कुमार ने नाबाद 122 रन की शानदार पारियां खेलीं। विकास ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए। शाह क्लब रेड की ओर से अभय सिंह गुर्जर और अनुज यादव ने दो-दो विकेट लिए, जबकि आयुष सक्सेना और अमन सक्सेना को एक-एक सफलता मिली।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब रेड की टीम ने 39.2 ओवर में आठ विकेट खोकर 314 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत में अभय सिंह गुर्जर ने 93 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। अभिषेक कनौजिया ने 67 रन बनाए। दोनों की पारियों की बदौलत टीम ने रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य हासिल कर लिया।
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शाह क्लब की ओर से अनुज प्रताप सिंह ने तीन और कौटिल्य यादव ने दो विकेट लिए। अंतिम ओवरों तक चले मुकाबले में शाह क्लब रेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट से जीत दर्ज की।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए शाह क्लब ने निर्धारित 40 ओवर में छह विकेट खोकर 313 रन बनाए। दीपक राजपूत ने 75 और विकास कुमार ने नाबाद 122 रन की शानदार पारियां खेलीं। विकास ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए। शाह क्लब रेड की ओर से अभय सिंह गुर्जर और अनुज यादव ने दो-दो विकेट लिए, जबकि आयुष सक्सेना और अमन सक्सेना को एक-एक सफलता मिली।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब रेड की टीम ने 39.2 ओवर में आठ विकेट खोकर 314 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत में अभय सिंह गुर्जर ने 93 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। अभिषेक कनौजिया ने 67 रन बनाए। दोनों की पारियों की बदौलत टीम ने रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य हासिल कर लिया।
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शाह क्लब की ओर से अनुज प्रताप सिंह ने तीन और कौटिल्य यादव ने दो विकेट लिए। अंतिम ओवरों तक चले मुकाबले में शाह क्लब रेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट से जीत दर्ज की।