Shahjahanpur News: पुलिस ने गुम हुए बच्चे को खोजकर परिजनों से मिलाया
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:52 AM IST
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शाहजहांपुर। मिर्जापुर पुलिस ने गुम हुए बच्चे को खोजकर उसके परिजनों से मिला दिया।
सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह महिला दरोगा अंजली रानी अपनी टीम के साथ मिशन शक्ति जागरूकता अभियान को लेकर भ्रमणशील थीं। इसी दौरान ग्राम हरिहरपुर निवासी एक नौ वर्षीय बच्चे के गुम होने की सूचना मिली। दरोगा ने बच्चे की फोटो प्राप्त कर तलाश शुरू की। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। इसके बाद टीम ने माता-पिता को थाने बुलाकर बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद
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सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह महिला दरोगा अंजली रानी अपनी टीम के साथ मिशन शक्ति जागरूकता अभियान को लेकर भ्रमणशील थीं। इसी दौरान ग्राम हरिहरपुर निवासी एक नौ वर्षीय बच्चे के गुम होने की सूचना मिली। दरोगा ने बच्चे की फोटो प्राप्त कर तलाश शुरू की। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। इसके बाद टीम ने माता-पिता को थाने बुलाकर बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद