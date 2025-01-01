Shahjahanpur News: नगर आयुक्त ने छठ घाटों की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई दी जाए। जिससे पूजा-पाठ करने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने पूर्वांचल महासभा के पदाधिकारियों से भी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की।उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा, वीरेंद्र नाथ राय, अर्जुन पुरी, अनिल मौर्य, पशुपति नाथ उपाध्याय, मुकेश परिहार, आशुतोष पुरी आदि मौजूद रहे। संवाद