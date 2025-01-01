Shahjahanpur News: नगर आयुक्त ने छठ घाटों की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
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शाहजहांपुर। छठ महापर्व नजदीक आ गया है। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने मंगलवार को गर्रा और खन्नौत नदी के छठ घाटों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई दी जाए। जिससे पूजा-पाठ करने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने पूर्वांचल महासभा के पदाधिकारियों से भी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा, वीरेंद्र नाथ राय, अर्जुन पुरी, अनिल मौर्य, पशुपति नाथ उपाध्याय, मुकेश परिहार, आशुतोष पुरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई दी जाए। जिससे पूजा-पाठ करने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने पूर्वांचल महासभा के पदाधिकारियों से भी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा की।
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उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा, वीरेंद्र नाथ राय, अर्जुन पुरी, अनिल मौर्य, पशुपति नाथ उपाध्याय, मुकेश परिहार, आशुतोष पुरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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