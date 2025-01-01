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Shahjahanpur News: भजन-कीर्तन के बीच प्रभातफेरी का स्वागत किया

Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:58 AM IST
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The morning procession (prabhat-pheri) was welcomed amidst devotional singing (bhajan-kirtan).
कृष्णानगर में प्रभातफेरी का स्वागत करते श्रद्धालु। संवाद
शाहजहांपुर। कार्तिक मास में निकाली जा रही प्रभातफेरी का बुधवार को टाउनहॉल स्थित प्रिया-आशीष मेहरोत्रा के आवास पर श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। कृष्णानगर मंदिर से श्रीजी और लड्डू गोपाल के विग्रह को भजन-कीर्तन के साथ आवास पर लाया गया। इसके बाद श्री राधानाम संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया। फूलों की होली खेली गई और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया।
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मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार की प्रभातफेरी का स्वागत अरविंद गुप्ता का परिवार टाउनहॉल स्थित अपने आवास पर करेगा। संवाद
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