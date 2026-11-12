शाहजहांपुर: 15 साल के किशोर ने बच्ची से किया दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो देख की शर्मनाक करतूत

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शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र के एक गांव में बृहस्पतिवार को किशोर ने इंस्टाग्राम से अश्लील रील्स देखने के बाद पड़ोस में रहने वाली बालिका के मकान में जाकर उससे दुष्कर्म किया। बालिका के परिजनों के लौटने के बाद घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। विज्ञापन

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गांव के रहने वाले दंपती भाईदूज के मौके पर रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर में उनके पिता और दो बेटियां थीं। बृहस्पतिवार को सुबह बालिकाओं के बाबा खेत पर चले गए। छोटी बहन भी खेलने के लिए चली गई। इस बीच पड़ोस में रहने वाला 15 वर्षीय किशोर उनके घर आया और कमरे में ले जाकर बालिका से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी भाग गया। परिजनों के लौटने के बाद बालिका ने जानकारी दी। इसके बाद परिजन ने थाने जाकर पूरी बात बताई। उसकी मां ने तहरीर दी।

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