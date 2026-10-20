Shahjahanpur News: न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के करीब पहुंचा

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट आई।उन्होंने बताया कि उत्तरी हवा चल रही है और वायुदाब पांच मिलीबार कम हुआ है। आर्द्रता 52 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी भी कम हुई है। मंगलवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ तापमान में और गिरावट की संभावना है।