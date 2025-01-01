Shahjahanpur News: आरोपियों को जेल भेजने के बाद परिजनों ने किया अंतिम संस्कार
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:03 AM IST
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मीरानपुर कटरा। हुलासनगरा गांव निवासी दिलीप कुमार की मौत के मामले में तीन आरोपियों के जेल भेजे जाने के बाद शुक्रवार दोपहर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान गांव में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, चौथे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
बुधवार सुबह बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में लाठी-डंडों से पिटाई के बाद दिलीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बरेली ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया था। मृतक के पिता महेंद्र कश्यप की तहरीर पर पुलिस ने महेश कश्यप, तिलकराम, जितेंद्र और छेदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
बृहस्पतिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया था। एसपी ग्रामीण भवरे दीक्षा और सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने परिजनों को समझाया था। सीओ ने बताया कि वांछित छेदालाल, तिलकराम और महेश कश्यप को शुक्रवार सुबह हुलासनगरा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। पुलिस चौथे आरोपी जितेंद्र की तलाश में जुटी है।
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बुधवार सुबह बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में लाठी-डंडों से पिटाई के बाद दिलीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बरेली ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया था। मृतक के पिता महेंद्र कश्यप की तहरीर पर पुलिस ने महेश कश्यप, तिलकराम, जितेंद्र और छेदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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बृहस्पतिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया था। एसपी ग्रामीण भवरे दीक्षा और सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने परिजनों को समझाया था। सीओ ने बताया कि वांछित छेदालाल, तिलकराम और महेश कश्यप को शुक्रवार सुबह हुलासनगरा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। पुलिस चौथे आरोपी जितेंद्र की तलाश में जुटी है।
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