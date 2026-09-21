डबल इंजन की सरकार समाज हित में कर रही है काम : अरुण सागर

कार्यक्रम में सांसद अरुण सागर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार समाज के सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। राज्यमंत्री राकेश राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है।सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पर समाज को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख भानु प्रताप सिंह और संजीव राठौर ने भी सरकार की योजनाओं को लेकर अपने विचार रखे। भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम नारायण मिश्र, संतोष मौर्य, संजीव राठौर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख क्षमा वर्मा, राजीव कश्यप, सौरभ सोमवंशी आदि मौजूद रहे।