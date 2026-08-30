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Shahjahanpur News: युवाओं के हाथों में ही देश का भावी भविष्य

Sun, 30 Aug 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:50 AM IST
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The country's future lies in the hands of the youth.
आरएसएस के युवा संवाद कार्यक्रम में बोलते कमलेश। स्रोत: संघ
शाहजहांपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शनिवार को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संघ की समाज में आवश्यकता और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं के हाथों में ही देश का भावी भविष्य है।
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फ्लोरेंस नाइटेंगल नर्सिंग कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कमलेश ने कहा कि संघ को सही अर्थों में समझने के लिए उसके कार्यों को नजदीक से देखना जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि संघ समाज के बीच रहकर निरंतर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक चेतना के कार्य करता है। संघ प्रारंभ से ही युवाओं के माध्यम से समाज में कार्य करता रहा है। महानगर कार्यवाह नवनीत के संचालन में हुए कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अभिलाषा हैरिसन, रामप्रकाश, विनीत, प्रचारक वंश, योगेश अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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