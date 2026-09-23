Shahjahanpur News: पंखा चालू करते वक्त करंट लगने से किशोरी बेहोश

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परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर केंद्र पहुंचे। वहां उपचार से उसकी हालत में सुधार देख उसे घर भेज दिया गया। संवाद

तिलहर। दिउरिया गांव में सोमवार की रात करीब नौ बजे कमरे में पंखा चालू करने गई रोहन की पुत्री चांदनी को स्विच में आ रहे करंंट की चपेट में आने से झटका लगा और वह दूर जा गिरी।