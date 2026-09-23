Shahjahanpur News: पंखा चालू करते वक्त करंट लगने से किशोरी बेहोश
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
तिलहर। दिउरिया गांव में सोमवार की रात करीब नौ बजे कमरे में पंखा चालू करने गई रोहन की पुत्री चांदनी को स्विच में आ रहे करंंट की चपेट में आने से झटका लगा और वह दूर जा गिरी।
परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर केंद्र पहुंचे। वहां उपचार से उसकी हालत में सुधार देख उसे घर भेज दिया गया। संवाद
विज्ञापन
परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर केंद्र पहुंचे। वहां उपचार से उसकी हालत में सुधार देख उसे घर भेज दिया गया। संवाद