Shahjahanpur News: कांट में दो करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक बरातघर, आंबेडकर पार्क भी हुआ तैयार

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परियोजना के लिए राजस्व टीम ने वार्ड के दो गाटा नंबरों की पैमाइश कर भूमि नगर पंचायत को उपलब्ध कराई थी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कराया गया। बरातघर का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। नबीपुर समेत घनी आबादी वाले कई मोहल्लों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विज्ञापन



अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि बरातघर में हॉल, कमरे, पेयजल, शौचालय, बिजली और पार्किंग समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लोगों को निजी बरातघरों पर होने वाला खर्च बचाने में मदद मिलेगी। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बरातघर को बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठकें, सरकारी कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी। परियोजना के लिए राजस्व टीम ने वार्ड के दो गाटा नंबरों की पैमाइश कर भूमि नगर पंचायत को उपलब्ध कराई थी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कराया गया। बरातघर का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। नबीपुर समेत घनी आबादी वाले कई मोहल्लों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि बरातघर में हॉल, कमरे, पेयजल, शौचालय, बिजली और पार्किंग समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लोगों को निजी बरातघरों पर होने वाला खर्च बचाने में मदद मिलेगी।उन्होंने बताया कि बरातघर को बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठकें, सरकारी कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी।

कांट। नगर पंचायत के वार्ड नबीपुर प्रथम में मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत करीब दो करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बरातघर का निर्माण कराया जा रहा है। इसी योजना के बजट से परिसर में आंबेडकर पार्क भी विकसित किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर की जनता को शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।