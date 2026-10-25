Shahjahanpur News: श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, कलश यात्रा निकली

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यात्रा भवसागर नदी तक गई। वहां से विधि-विधान से जल लेकर सभी श्रद्धालु गांव लौटे। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कथा शुरू हुई। कथा के आयोजन से गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन में जयकरण लाल, राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल, भूपराम, रामशरण, नारायण लाल और मोरध्वज सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद

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गजरौला। पिपरिया भजा गांव में शनिवार को श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें महिलाओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। कलश यात्रा धूमधाम से गांव के विभिन्न मार्गों से निकली। श्रद्धालु भजन-कीर्तन और भगवान के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े।