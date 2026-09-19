Shahjahanpur News: सपा नेता व उसके बेटे पर असलहा दिखाकर धमकाने का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:57 AM IST
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शाहजहांपुर। कांट थाने में लाड़पुर यारपुर गांव निवासी श्यामवीर सिंह ने मोहल्ला पट्टी पूर्वी निवासी सपा जिला उपाध्यक्ष मुस्तकीम अली व उसके बेटे कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की शाम करीब सात बजे रसकूपा बहादुर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां पहले से मौजूद दोनों लोगों ने उसे गालियां दीं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। थोड़ी देर बाद दोनों असलहा लेकर आए और हमलावर हो गए। जान से मारने की धमकी दी। उधर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुस्तकीम अली ने बताया श्यामवीर अपनी बहन की शादी के दौरान 91 हजार रुपये का फर्नीचर का सामान ले गया था। इसी पर बात हुई थी। आरोप निराधार हैं। मामले में समझौता भी हो गया था।
सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की शाम करीब सात बजे रसकूपा बहादुर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां पहले से मौजूद दोनों लोगों ने उसे गालियां दीं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। थोड़ी देर बाद दोनों असलहा लेकर आए और हमलावर हो गए। जान से मारने की धमकी दी। उधर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुस्तकीम अली ने बताया श्यामवीर अपनी बहन की शादी के दौरान 91 हजार रुपये का फर्नीचर का सामान ले गया था। इसी पर बात हुई थी। आरोप निराधार हैं। मामले में समझौता भी हो गया था।
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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद