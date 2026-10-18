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Shahjahanpur News: छह क्रिकेट खिलाड़ियों का जोनल ट्रायल में चयन

Sun, 18 Oct 2026 10:41 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:41 PM IST
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Six cricket players selected for zonal trials
पुवायां। नगर के मारवाह मॉडर्न स्कूल में संचालित चौधरी क्रिकेट एकेडमी के छह खिलाड़ियों का चयन अंडर-14 के जोनल ट्रायल में किया गया है।
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कोच अमित चौधरी ने बताया कि गांव चमराबोझी के सुखप्रीत सिंह, नगर के मोहल्ला छावनी निवासी शिवांश मिश्रा, गांव भित्तिया निवासी आनंद प्रताप सिंह, गांव ढका निवासी निमय यादव, गांव टेहरी ठुकरी निवासी गोपाल त्रिवेदी, गांव धारा निवासी अभय दीक्षित का चयन किया गया है। सभी खिलाड़ियों का ट्रायल लखनऊ के सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर होगा। संवाद
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