Shahjahanpur News: छह क्रिकेट खिलाड़ियों का जोनल ट्रायल में चयन

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कोच अमित चौधरी ने बताया कि गांव चमराबोझी के सुखप्रीत सिंह, नगर के मोहल्ला छावनी निवासी शिवांश मिश्रा, गांव भित्तिया निवासी आनंद प्रताप सिंह, गांव ढका निवासी निमय यादव, गांव टेहरी ठुकरी निवासी गोपाल त्रिवेदी, गांव धारा निवासी अभय दीक्षित का चयन किया गया है। सभी खिलाड़ियों का ट्रायल लखनऊ के सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्पोर्ट्स गैलेक्सी ग्राउंड पर होगा। संवाद

पुवायां। नगर के मारवाह मॉडर्न स्कूल में संचालित चौधरी क्रिकेट एकेडमी के छह खिलाड़ियों का चयन अंडर-14 के जोनल ट्रायल में किया गया है।