Shahjahanpur News: जेरारहीमपुर में तीसरे दिन भी धरना, अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन

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भूख-हड़ताल पर बैठे सपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामवीर सिंह सोमवंशी और ग्रामीण लालाराम वर्मा की तबीयत बिगड़ गई। रविवार को खंड विकास अधिकारी जलालाबाद विकास किशोर धरनास्थल पर पहुंचे थे। ग्रामीणों और अधिकारी के बीच वार्ता हुई, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण सहमति नहीं बन सकी। सपा जिला सचिव प्रभाशंकर गुप्ता, लोहिया वाहिनी जिला सचिव शिवम राजपूत, उमेश यादव, अरुण कुमार, यतेंद्र सिंह, अवनीश कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। संवाद

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अल्हागंज। ग्राम पंचायत जेरारहीमपुर के चंपतपुर और टिकुरा गांव में पक्की सड़क और सुचारु बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।