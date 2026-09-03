शाहजहांपुर: चारपाई पर सो रहे मासूमों को सांप ने डसा, बहन की मौत, भाई का चल रहा उपचार

शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के गांव चठिया में बुधवार रात चारपाई पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने डस लिया। परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय पहले झाड़-फूंक कराने के लिए बंडा क्षेत्र के गांव सुनासिर लेकर चले गए। वहां कोई लाभ नहीं होने पर दोनों को खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तब तक छह वर्षीय नेहा की मौत हो चुकी थी। उसके तीन वर्षीय भाई साजन का इलाज चल रहा है।

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गांव चठिया निवासी गुड्डू की छह वर्षीय पुत्री नेहा और तीन वर्षीय पुत्र साजन बुधवार रात करीब दो बजे चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने दोनों को डस लिया। जानकारी होने पर परिजन बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए बंडा के गांव सुनासिर लेकर चले गए। विज्ञापन



झाड़-फूंक से कोई फायदा नहीं होने पर परिजन दोनों बच्चों को खुटार सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। साजन का इलाज किया गया, जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए। बताया गया कि उसका घर पर ही इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गांव चठिया निवासी गुड्डू की छह वर्षीय पुत्री नेहा और तीन वर्षीय पुत्र साजन बुधवार रात करीब दो बजे चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने दोनों को डस लिया। जानकारी होने पर परिजन बच्चों को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए बंडा के गांव सुनासिर लेकर चले गए।झाड़-फूंक से कोई फायदा नहीं होने पर परिजन दोनों बच्चों को खुटार सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। साजन का इलाज किया गया, जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए। बताया गया कि उसका घर पर ही इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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