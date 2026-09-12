Shahjahanpur News: खिरिया-गौहनिया मार्ग कटने से पांच किमी का बढ़ा फेरा

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पहले इसी रास्ते से खिरिया, रहीमपुर, दतुनिया, नवदिया आदि गांवों के लोग मझिला होते हुए निगोही और आगे जिला मुख्यालय तक के लिए आसान रास्ता अपनाते थे, लेकिन अब इस रास्ते के कट जाने से ग्रामीण कई अन्य गांवों से होकर पांच किमी ज्यादा दूरी तय करने के बाद मझिला पहुंच रहे हैं।गांव वालों का कहना है कि बाढ़ से रास्ते का करीब 15-20 मीटर हिस्सा कटने से वहां दलदल हो गया है। इस मार्ग को ठीक करा दिया जाए तो उनका आवागमन पहले की तरह सुगम हो जाएगा। बीडीओ अरविंद दुबे के अनुसार बारिश का दौर थमने के बाद सभी गांवों में खराब मार्गों की मरम्मत के लिए उनका सर्वे कराया जाएगा। संवाद