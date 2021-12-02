Shahjahanpur News: वेबसाइट की धीमी गति में अटके छात्रवृत्ति के आवेदन
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:56 AM IST
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शाहजहांपुर। डिग्री कॉलेजों में छात्रवृत्ति के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया वेबसाइट की धीमी गति के कारण प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन फाॅर्म भरने के बाद प्रिंट लेकर उन्हें फारवर्ड कराने पहुंच रहे छात्र-छात्राओं को बायोमीट्रिक और फारवर्डिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कॉलेजों में विद्यार्थियों की लंबी कतारें लग रही हैं।
समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी ऑनलाइन फार्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर संबंधित कॉलेजों में जमा कराने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंच रहे हैं लेकिन वेबसाइट की गति धीमी होने से जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही है।
जीएफ कॉलेज, आर्य महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षार्थी परेशान हैं। प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित है। तारीख नजदीक आने के कारण छात्र-छात्राएं आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट की समस्या उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पोर्टल में लखनऊ स्तर से दिक्कत आ रही है।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी ऑनलाइन फार्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर संबंधित कॉलेजों में जमा कराने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंच रहे हैं लेकिन वेबसाइट की गति धीमी होने से जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही है।
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जीएफ कॉलेज, आर्य महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षार्थी परेशान हैं। प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित है। तारीख नजदीक आने के कारण छात्र-छात्राएं आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट की समस्या उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पोर्टल में लखनऊ स्तर से दिक्कत आ रही है।
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