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Shahjahanpur News: संजीव जिला और दुर्विजय शाक्य बने महानगर प्रभारी

Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
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Sanjeev Zila and Durvijay Shakya have been appointed as City In-charges.
संजीव प्रताप सिंह, नवमनोनीत भाजपा जिला प्रभारी - फोटो : 1
शाहजहांपुर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियों को तेज करते हुए जिले और महानगर के प्रभारी मनोनीत किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संजीव प्रताप सिंह को जिला प्रभारी और दुर्विजय शाक्य को महानगर प्रभारी बनाया है।
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संजीव प्रताप सिंह पीलीभीत के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दुर्विजय शाक्य पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वर्तमान में वह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं को संगठन में लंबा अनुभव है।
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महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने कहा कि नए प्रभारियों की नियुक्ति से संगठन को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। संवाद

संजीव प्रताप सिंह, नवमनोनीत भाजपा जिला प्रभारी

संजीव प्रताप सिंह, नवमनोनीत भाजपा जिला प्रभारी- फोटो : 1

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