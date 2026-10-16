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Shahjahanpur News: सफाईकर्मियों ने पालिका में दिया धरना, हड़ताल की चेतावनी

Fri, 16 Oct 2026 02:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:17 AM IST
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Sanitation workers stage a protest at the municipal office; warn of a strike.
जलालाबाद। विभिन्न मांगों का निस्तारण न होने से नाराज सफाईकर्मियों ने बृहस्पतिवार को पालिका परिसर में धरना देकर नारेबाजी की। सफाईकर्मियों ने मांगें पूरी न होने पर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
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उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के प्रांत मंत्री एवं पूर्व सभासद प्रेमप्रकाश वाल्मीकि ने बताया कि कर्मचारी जुलाई से ईओ और प्रशासनिक अधिकारियों को मांगपत्र दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 19 सितंबर को सफाई कार्य न करने का निर्णय लिया था। त्योहार और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक के आग्रह पर कर्मचारियों ने सफाई की, लेकिन पालिका ने उन्हें गैरहाजिर कर दिया।
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उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग नियमों के तहत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन यह सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ईओ से वार्ता चल रही है। मांगों का समाधान नहीं हुआ तो शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संवाद
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