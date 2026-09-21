Shahjahanpur News: वायुदाब बढ़ने से तेज हवा चलने के साथ बारिश के बन रहे आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को अधिकतम तामपान 33.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान में 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि वायुदाब 11 मिलीबार बढ़ा हुआ है। बादल छाए हुए हैं। सोमवार को तेज हवा चलने के साथ बारिश होने की संभावना है।

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शाहजहांपुर। दिन में धूप निकलने से उमस के साथ तापमान बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना कराना पड़ा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, वायुदाब बढ़ा हुआ है। इसके असर से तेज हवा चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। दो दिन से शहरी क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है।