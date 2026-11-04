शाहजहांपुर रेशमा हत्याकांड: आरोपी पति के एनकाउंटर की मांग, मायके वालों ने शव रखकर सड़क पर लगाया जाम

शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में रेशमा (23 वर्ष) की हत्या से उसके परिजनों में आक्रोश है। बुधवार को परिजनों ने आरोपी पति का एनकाउंटर करने की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने शव को निगोही डंडिया बाजार के पास रखकर जाम लगा दिया। सीओ सदर ने शव हटवाने का प्रयास किया तो परिजनों से नोकझोंक हो गई।

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मंगलवार को पति शिवम ने रेशमा की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवम ने तीन साल पहले रेशमा से प्रेम विवाह किया था। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसके चलते रेशमा अपने मायके चली गई थी। शिवम एक दिन पहले ही उसे घर लेकर आया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिवम समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी शिवम को मौके से ही पकड़ लिया था। विज्ञापन



शव रखकर सड़क पर लगाया जाम

बुधवार को रेशमा के मायके वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार दिया गया। सुबह परिजनों ने निगोही-डंडिया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद सीओ सदर शुभम वर्मा भी पहुंचे और अंतिम संस्कार के लिए कहा। मंगलवार को पति शिवम ने रेशमा की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवम ने तीन साल पहले रेशमा से प्रेम विवाह किया था। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसके चलते रेशमा अपने मायके चली गई थी। शिवम एक दिन पहले ही उसे घर लेकर आया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिवम समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी शिवम को मौके से ही पकड़ लिया था।बुधवार को रेशमा के मायके वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार दिया गया। सुबह परिजनों ने निगोही-डंडिया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद सीओ सदर शुभम वर्मा भी पहुंचे और अंतिम संस्कार के लिए कहा।

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