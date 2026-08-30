Shahjahanpur News: रामगंगा का पानी मोहनपुर के पास पहुंचा, ग्रामीण परेशान
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
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परौर (शाहजहांपुर)। रामगंगा में दोबारा आंशिक रूप से पानी बढ़ने के बाद परौर के मजरा मोहनपुर के पास नदी का पानी पहुंच गया है। पानी बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।
ग्रामीणों के अनुसार, कटान रोकने के लिए मोहनपुर के पास बनाए गए तटबंध और ठोकर में से एक की हालत खराब है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। समय रहते मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को कटान का खतरा सता रहा है। उन्होंने ठोकरों की मरम्मत कराने की मांग की है।
वहीं, मोहनपुर के पास रामगंगा को पार करने के लिए ग्रामीणों के आवागमन का साधन बना टिन का बोट भी टूट गई है। बोट टूटने के बाद ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी हो रही है। कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रामगंगा तैरकर पार करने के लिए मजबूर हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।
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मोहनपुर और बिचपुरी बाजार के रामवीर कुशवाहा, अर्पित कुशवाहा, राजीव सिंह चौहान, मदनपाल सिंह, रामेश्वर कश्यप, सुखबीर सिंह, सुनील कुमार गुप्ता और राजीव प्रजापति ने तहसील प्रशासन से नई बोट उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस संबंध में कलान के तहसीलदार मोहम्मद अजहर अंसारी ने बताया कि लेखपाल से जांच कराई जाएगी। आवश्यकता होने पर ठेकेदार के माध्यम से शीघ्र बोट उपलब्ध कराई जाएगी।
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ग्रामीणों के अनुसार, कटान रोकने के लिए मोहनपुर के पास बनाए गए तटबंध और ठोकर में से एक की हालत खराब है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। समय रहते मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को कटान का खतरा सता रहा है। उन्होंने ठोकरों की मरम्मत कराने की मांग की है।
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वहीं, मोहनपुर के पास रामगंगा को पार करने के लिए ग्रामीणों के आवागमन का साधन बना टिन का बोट भी टूट गई है। बोट टूटने के बाद ग्रामीणों को नदी पार करने में परेशानी हो रही है। कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रामगंगा तैरकर पार करने के लिए मजबूर हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।
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मोहनपुर और बिचपुरी बाजार के रामवीर कुशवाहा, अर्पित कुशवाहा, राजीव सिंह चौहान, मदनपाल सिंह, रामेश्वर कश्यप, सुखबीर सिंह, सुनील कुमार गुप्ता और राजीव प्रजापति ने तहसील प्रशासन से नई बोट उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस संबंध में कलान के तहसीलदार मोहम्मद अजहर अंसारी ने बताया कि लेखपाल से जांच कराई जाएगी। आवश्यकता होने पर ठेकेदार के माध्यम से शीघ्र बोट उपलब्ध कराई जाएगी।