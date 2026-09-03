Shahjahanpur News: यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक

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दूसरी ओर सीओ यातायात रनवीर सिंह यादव ने रोजा क्षेत्र में वाहन चालकों व वाहनों का सत्यापन अभियान चलाया। वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए वाहनों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया गया।सिंधौली क्षेत्र के टोल प्लाजा महानंदपुर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ ने बताया कि यातायात नियमों के लिए लगातार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। संवाद