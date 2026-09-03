Shahjahanpur News: यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:18 AM IST
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शाहजहांपुर। यातायात पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। खिरनीबाग चौराहे पर ई-रिक्शा चालकों व बाइक सवारों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
दूसरी ओर सीओ यातायात रनवीर सिंह यादव ने रोजा क्षेत्र में वाहन चालकों व वाहनों का सत्यापन अभियान चलाया। वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए वाहनों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया गया।
सिंधौली क्षेत्र के टोल प्लाजा महानंदपुर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ ने बताया कि यातायात नियमों के लिए लगातार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। संवाद
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दूसरी ओर सीओ यातायात रनवीर सिंह यादव ने रोजा क्षेत्र में वाहन चालकों व वाहनों का सत्यापन अभियान चलाया। वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए वाहनों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया गया।
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सिंधौली क्षेत्र के टोल प्लाजा महानंदपुर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ ने बताया कि यातायात नियमों के लिए लगातार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। संवाद
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