Shahjahanpur News: बारिश से उमस से मिली राहत, लेकिन सड़कों पर कीचड़ से बढ़ी परेशानी
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
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शाहजहांपुर। बारिश होने से तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस से राहत मिली लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव और कीचड़ हो गया। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। कई सड़कों पर खोदाई होने की वजह से कीचड़ की समस्या काफी गंभीर हो गई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, बारिश के आसार फिर से बन रहे हैं।
शनिवार रात से रविवार सुबह तक रुक-रुककर बारिश होती रही। सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी रही। महिला थाने के पास नाला बनाने के लिए हो रही खोदाई के बाद निकाली गई मिट्टी से कीचड़ हो गई। रोडवेज बस स्टैंड की ओर बढ़ने पर पुलिस लाइन गेट पर जलभराव हो गया।
इसी तरह से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के तिराहे के पास जलभराव हो गया। लाल इमली चौराहा से टाउनहॉल जाने वाली सड़क और निशात रोड की ओर जाने वाली सड़क पर ग्रीन रोड के निर्माण के लिए की गई खोदाई से कीचड़ हो गया। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। कई दो पहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो गए। इसी तरह से पुवायां रोड, लोहारों वाले चौराहा, महमंद हद्दफ में सड़क के निर्माण कार्य होने की वजह से जगह-जगह कीचड़ हो गई।
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तापमान में आई गिरावट
बारिश होने पर उमस से लोगों को राहत मिली। गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे से रविवार सुबह तक 25 मिमी बारिश हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री गिरावट हुई है। उन्होंने बताया कि वायुदाब 11 मिलीबार बढ़ा हुआ है। पछुआ और दक्षिणी हवा चल रही है। बारिश की फिर से संभावना बन रही है।
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शनिवार रात से रविवार सुबह तक रुक-रुककर बारिश होती रही। सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी रही। महिला थाने के पास नाला बनाने के लिए हो रही खोदाई के बाद निकाली गई मिट्टी से कीचड़ हो गई। रोडवेज बस स्टैंड की ओर बढ़ने पर पुलिस लाइन गेट पर जलभराव हो गया।
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इसी तरह से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के तिराहे के पास जलभराव हो गया। लाल इमली चौराहा से टाउनहॉल जाने वाली सड़क और निशात रोड की ओर जाने वाली सड़क पर ग्रीन रोड के निर्माण के लिए की गई खोदाई से कीचड़ हो गया। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। कई दो पहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो गए। इसी तरह से पुवायां रोड, लोहारों वाले चौराहा, महमंद हद्दफ में सड़क के निर्माण कार्य होने की वजह से जगह-जगह कीचड़ हो गई।
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तापमान में आई गिरावट
बारिश होने पर उमस से लोगों को राहत मिली। गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार शाम पांच बजे से रविवार सुबह तक 25 मिमी बारिश हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री गिरावट हुई है। उन्होंने बताया कि वायुदाब 11 मिलीबार बढ़ा हुआ है। पछुआ और दक्षिणी हवा चल रही है। बारिश की फिर से संभावना बन रही है।