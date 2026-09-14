Shahjahanpur News: बालक की मौत के मामले में झोलाछाप गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
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कलान। पुलिस ने रविवार दोपहर आंधीदेई पुल के पास घेराबंदी कर गांव सिरसानगला निवासी छोलाछाप ओमपाल को गिरफ्तार कर लिया।
11 सितंबर को नौसना मड़ैया निवासी महेश ने झोलाछाप ओमपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनका आठ वर्षीय बेटा ऋषिकांत बीमार था। झोलाछाप की लापरवाही से बेटे की मौत हो गई। सीओ जलालाबाद दीपक सिंह ने बताया कि विवेचना में झोलाछाप के क्लीनिक चलाने से संबंधित कोई डिग्री व प्रपत्र नहीं मिला। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा की वृद्धि की गई। रविवार को ओमपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। संवाद
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11 सितंबर को नौसना मड़ैया निवासी महेश ने झोलाछाप ओमपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनका आठ वर्षीय बेटा ऋषिकांत बीमार था। झोलाछाप की लापरवाही से बेटे की मौत हो गई। सीओ जलालाबाद दीपक सिंह ने बताया कि विवेचना में झोलाछाप के क्लीनिक चलाने से संबंधित कोई डिग्री व प्रपत्र नहीं मिला। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा की वृद्धि की गई। रविवार को ओमपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। संवाद