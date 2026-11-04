Shahjahanpur News: पटाखों के दाम 20 फीसदी तक बढ़े, खरीदारी शुरू

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दीपावली से करीब तीन दिन पहले फुटकर बाजार सजने की उम्मीद है। बाजार में 120 और 240 शॉट वाले पटाखों के अलावा अनार, चकरी, हथौड़ा, तलवार समेत कई तरह की आतिशबाजी उपलब्ध है। इस बार तेज आवाज वाले पटाखों की अपेक्षा ईको फ्रेंडली और कम आवाज वाले पटाखों की मांग अधिक है। अभिभावक भी बच्चों की पसंद को ध्यान में रखकर आतिशबाजी खरीद रहे हैं।थोक विक्रेता अमन गुप्ता ने बताया कि इस बार पटाखों के दाम में 20 फीसदी तक वृद्धि हुई है। त्योहार नजदीक आने पर फुटकर बाजार में कीमतों में और अंतर देखने को मिल सकता है।फुटकर विक्रेता थोक बाजार के अलावा शिवाकाशी आदि स्थानों से भी पटाखे खरीदकर ला रहे हैं। विक्रेताओं के अनुसार अभी प्रशासन की ओर से कीमतों की निगरानी के लिए कोई टीम नहीं लगाई गई है।