Shahjahanpur News: ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के कारण बिजली गुल, लोग परेशान
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। ककरा उपकेंद्र के आवास विकास फीडर पर विनय के घर के पास लगे ट्रांसफॉर्मर में बुधवार को मरम्मत कार्य के चलते पूर्वाह्न 11 बजे बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। करीब 1:20 बजे आपूर्ति बहाल हुई।
वहीं निगोही रोड उपकेंद्र में शाम सात बजे बिजली की लाइन ब्रेक डाउन हो गई। टीम ने लाइन पर गश्त प्रारंभ कर दी। हालांकि शाम आठ बजे तक फॉल्ट नहीं मिला। इसी तरह बादशाहनगर में फॉल्ट आने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली आने-जाने के चलते लोग परेशान रहे। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते बिजली बंद रही थी। कार्य पूर्ण होने पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। संवाद
विज्ञापन
वहीं निगोही रोड उपकेंद्र में शाम सात बजे बिजली की लाइन ब्रेक डाउन हो गई। टीम ने लाइन पर गश्त प्रारंभ कर दी। हालांकि शाम आठ बजे तक फॉल्ट नहीं मिला। इसी तरह बादशाहनगर में फॉल्ट आने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली आने-जाने के चलते लोग परेशान रहे। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते बिजली बंद रही थी। कार्य पूर्ण होने पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। संवाद
विज्ञापन