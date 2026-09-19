Shahjahanpur News: होटल में खाना खाते युवक-युवती को देख बुलाई पुलिस
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:42 AM IST
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तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे के पूर्वी भक्सी तिराहे के पास होटल में शुक्रवार को दोपहर युवक-युवती को खाना खाते देख हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी ने वहां पुलिस बुला ली। पुलिस दोनों को थाने ले गई तो जांच में दोनों एक ही समुदाय के निकले। पुलिस ने दोनों के परिजनों को भी बुला लिया। इस बीच, युवती ने पुलिस बुलाने वाले के खिलाफ थाने में तहरीर देकर उस पर अभद्रता करते हुए वीडियो बनाने का आरोप लगाया है।
युवक-युवती ने पुलिस को बताया कि वे एक-दूसरे के दोस्त हैं और होटल में खाना खाने गए थे। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और उनके साथ गए लोगों ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और विरोध करने पर अभद्रता की। शिकायत करने वाले हिंदूवादी नेता ने भी पुलिस पर अपने साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि युवती की ओर से हिंदूवादी नेता के खिलाफ तहरीर दी गई है। युवती के परिजनों से उसे साथ ले जाने वाले युवक के खिलाफ तहरीर मिलने पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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युवक-युवती ने पुलिस को बताया कि वे एक-दूसरे के दोस्त हैं और होटल में खाना खाने गए थे। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और उनके साथ गए लोगों ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और विरोध करने पर अभद्रता की। शिकायत करने वाले हिंदूवादी नेता ने भी पुलिस पर अपने साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि युवती की ओर से हिंदूवादी नेता के खिलाफ तहरीर दी गई है। युवती के परिजनों से उसे साथ ले जाने वाले युवक के खिलाफ तहरीर मिलने पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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