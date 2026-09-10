फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Police are scanning CCTV footage in connection with the robbery at a contractor's house.

Shahjahanpur News: ठेकेदार के घर लूटपाट के मामले में सीसी कैमरे खंगाल रही पुलिस

Thu, 10 Sep 2026 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Police are scanning CCTV footage in connection with the robbery at a contractor's house.
सिंधौली। कस्बे में मंगलवार रात ठेकेदार लखन सिंह के घर हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसपी ने घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसओजी को लगाया है। पुलिस ने सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। साथ ही पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।
विज्ञापन

मंगलवार रात बदमाशों ने लखन सिंह के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया था। उस समय उनकी पत्नी रुचि और बच्चे घर में मौजूद थे। बदमाशों ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने का भय दिखाकर परिवार को डराया था। साथ ही घर में रखे लाखों की कीमत के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। एसओजी ने भी जांच की। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed