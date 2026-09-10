Shahjahanpur News: ठेकेदार के घर लूटपाट के मामले में सीसी कैमरे खंगाल रही पुलिस

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मंगलवार रात बदमाशों ने लखन सिंह के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया था। उस समय उनकी पत्नी रुचि और बच्चे घर में मौजूद थे। बदमाशों ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने का भय दिखाकर परिवार को डराया था। साथ ही घर में रखे लाखों की कीमत के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। एसओजी ने भी जांच की। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

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सिंधौली। कस्बे में मंगलवार रात ठेकेदार लखन सिंह के घर हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसपी ने घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसओजी को लगाया है। पुलिस ने सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। साथ ही पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।