Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Pharmacists stage a sit-in over their demands; submit a memorandum to the CMO.

Shahjahanpur News: मांगों को लेकर फार्मासिस्टों का धरना, सीएमओ को दिया ज्ञापन

Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Pharmacists stage a sit-in over their demands; submit a memorandum to the CMO.
शाहजहांपुर में पुराने जिला अस्पताल में धरना देते डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के पदा​धिकारी। स
शाहजहांपुर। पदनाम परिवर्तन, वरिष्ठता सूची जारी करने समेत कई मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुराने जिला अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय में धरना दिया। इसके बाद सीएमओ को ज्ञापन दिया। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 20 को लखनऊ में धरना दिया जाएगा।
विज्ञापन

शुक्रवार को धरने में जिले के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्ट और चीफ फार्मेसिस्ट शामिल हुए। मंडलीय अध्यक्ष अजय नागर ने कहा कि फार्मासिस्टों का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई लंबित मांगों को लेकर संगठन लड़ाई लड़ रहा है। जिलाध्यक्ष आशीष भदौरिया ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने और पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने, ग्रामीण चिकित्सालयों में प्राथमिक उपचार के साथ सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार देने और अराजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मेसिस्टों को ग्रेड पे-4600 देने की मांग रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

धरने में जिलामंत्री दिवाकर अवस्थी, प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष कनौजिया, अजीत सिंह, डॉ. प्रशांत सिंह चौहान, जयपाल सिंह, विजय सिंह, पंकज अग्निहोत्री, अनिल दीक्षित आदि शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed