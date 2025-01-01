Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Performed Govardhan Puja and prayed for the happiness, prosperity, and well-being of the family.

Shahjahanpur News: गोवर्धन पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की

Wed, 11 Nov 2026 12:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Performed Govardhan Puja and prayed for the happiness, prosperity, and well-being of the family.
मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद - फोटो : Archive
शाहजहांपुर। गोवर्धन पूजा का पर्व परंपरागत और आस्था से मनाया गया। घरों और मंदिरों में शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन महाराज और गोमाता का पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई।
विज्ञापन

मंगलवार को घरों में गाय के गोबर से भगवान श्रीकृष्ण की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए आकृति बनाई गई। इसे फूलों और रंगों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाया। मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद तैयार कर भगवान को समर्पित किया गया।
विज्ञापन

इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन भी हुए। श्री रुद्र बालाजी धाम के पंडित डॉ. कान्हा कृष्ण शुक्ल ने गोवर्धन पूजा के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और गोसेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
विधायक ने किया गोवंशों का पूजन

कांट। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार को नगर पंचायत कांट स्थित कान्हा गोशाला में विधायक अरविंद कुमार सिंह ने विधि-विधान से गोवंशों का पूजन किया। उन्होंने गोवंशों को माला पहनाकर चना, गुड़ और केले खिलाए। विधायक ने गोशाला परिसर में कदम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने गोशाला में स्थापित चारा काटने वाली मशीनों का शुभारंभ किया। संवाद
--
फोटो 48
छप्पन भोग अर्पित किए

जलालाबाद। नगर के फर्रुखाबाद रोड स्थित आश्रम में गोवर्धन पूजा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से मनाया गया। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उन्हें छप्पन भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज के समक्ष माथा टेककर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस मौके पर निखिल गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, धीरज गुप्ता, सुनैना गुप्ता, सपना गुप्ता, कश्मीर देवी मौजूद रहे। संवाद

--

संस्कृत पाठशाला में हुआ भंडारा
खुदागंज। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर संस्कृत पाठशाला में भंडारे का आयोजन किया गया। नगर के व्यापारी अनिल अग्रवाल की ओर से आयोजित भंडारे से पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की आरती की। संवाद

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद- फोटो : Archive

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद- फोटो : Archive

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद

मोहल्ला उस्मानबाग में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद- फोटो : Archive

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed