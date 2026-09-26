Shahjahanpur News: रेलवे फाटक बंद होने के कारण वैकल्पिक रास्तों से गुजरे लोग

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बंद किए गए रेलवे फाटक से केवल पैदल राहगीरों को निकलने की अनुमति है, जबकि वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। रेलवे की ओर से ओवरब्रिज निर्माण के लिए दोनों ओर कंक्रीट के पिलर तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले फाटक बंद किए जाने के दौरान कई बाइक सवार रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच चुके हैं।इसे देखते हुए इस बार रेलवे प्रशासन ने फाटक से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। ऐसे में लोग गुलचंपा-रुजवारी रेलवे फाटक समेत दूसरे वैकल्पिक रास्तों से निकल रहे हैं, लेकिन वह बारिश में बेहद खराब हो चुके हैं।भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि दोनों रेलवे फाटकों तक जाने वाले जर्जर रास्तों की मरम्मत नहीं कराने पर यूनियन के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि जर्जर सड़कों को संबंधित विभागों से समन्वय कर जल्द ठीक करा दिया जाएगा।