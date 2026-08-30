Shahjahanpur News: सूखे हलक, कहीं पानी संग बीमारियां गटक रहे लोग

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अमृत योजना के तहत शहर में करीब 300 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने के लिए 186 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इसके तहत करीब 44 हजार कनेक्शन किए जाने हैं। दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 40 फीसदी काम पूरा नहीं हो पाया है। शहर की सड़कों और गलियों में कई जगह पुरानी और नई दोनों पाइप लाइनें बिछी हैं। कहीं पुरानी तो कहीं नई लाइन से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पुरानी लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण लीकेज की समस्या बनी हुई है। इससे कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है।पानी गंदा... पीने लायक नहींरामनगर, दिलाजाक, तारीन जलालनगर, खटकाना, हाथीथान और मक्कू बजरिया में लोगों को दूषित पानी मिलने की शिकायत है। लोगों का कहना है कि पानी में कीड़े और गंदगी आने के साथ ही बदबू भी आती है। ऐसे पानी को पीना तो दूर घरेलू काम में इस्तेमाल करना भी मुश्किल है।दिलाजाक मोहल्ले में तीन माह बाद भी शुरू नहीं हुआ पंपदिलाजाक मोहल्ले के पक्का कुआं के पास करीब 35 लाख रुपये की लागत से पानी की आपूर्ति के लिए पंप लगाया गया है। इससे चार-पांच मोहल्लों में पानी पहुंचाया जाना है। क्षेत्र में करीब एक साल से पानी की आपूर्ति प्रभावित है। पंप लगाए जाने के तीन माह बाद भी इसे पाइप लाइनों से कनेक्ट नहीं किया गया है। इससे पंप चालू नहीं हो सका और लोगों को राहत नहीं मिल पाई है।लोगों की दर्दपानी की आपूर्ति के लिए तीन माह पहले पंप लगा दिया गया, लेकिन सड़क और गलियों में बिछी पाइप लाइन से उसका कनेक्शन नहीं किया गया है। इसकी वजह से पानी की आपूर्ति ठप है।- अरुण कश्यप, पक्का कुआं, दिलाजाकपुरानी पाइप लाइन से आने वाला पानी काफी गंदा है। इसमें कीड़े आ रहे हैं और बदबू भी आती है। पानी पीने लायक नहीं है। इससे कपड़े तक नहीं धोए जा सकते।- जगदीश, दिलाजाकक्षेत्र के करीब ढाई हजार घरों में कई महीनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। नगर आयुक्त से लेकर जलकल विभाग के जीएम तक कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।- शिवओम सक्सेना, पार्षद, मक्कू बजरियाक्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं होने से काफी दिक्कत हो रही है। पंप लगने के बाद भी आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। अधिकारी बार-बार जल्द आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दे रहे हैं।- कृष्ण गोपाल उर्फ बिन्नू, पार्षद, रामनगरपानी की आपूर्ति नहीं होने या लीकेज की शिकायत मिलने पर उसका समाधान कराया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जल निगम पाइप लाइन डालने का काम कर रहा है। इस वजह से भी दिक्कत आ रही है।- विजय मौर्य, जलकल प्रबंधक, नगर निगमअमृत योजना 2.0 के तहत शहर की कई गलियों में काम चल रहा है। इसकी वजह से आपूर्ति बाधित हो जाती है। जल्द से जल्द काम पूरा कराने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं।- मोहम्मद अयाज खां, अधिशासी अभियंता, जल निगमदूषित पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे ज्यादा पेट की बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। पाइप लाइन से आने वाले पानी को उबालकर ही पीना चाहिए।- डॉ.आसिफ, डिप्टी सीएमओ