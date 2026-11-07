Shahjahanpur News: बंडा मंडी में नहीं तौला गया धान... ट्राॅलियां लेकर तहसील पहुंचे किसान

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प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच तहसीलदार अनंगराज मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। क्रय केंद्र प्रभारी दलालों के माध्यम से धान खरीद रहे हैं। दलाल किसानों से दो से तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे हैं। जो किसान सहमत हो जाते हैं, उनका धान तौला जाता है। विज्ञापन

सुखदेव सिहं खिंडा ने तहसीलदार को बताया कि कई किसान एक सप्ताह से धान लेकर बंडा मंडी में पड़े हैं लेकिन धान नहीं तौला जा रहा है। परेशान होकर वे लोग ट्राॅलियां लेकर तहसील आए हैं। तहसीलदार ने क्रय केंद्र प्रभारियों से वार्ता की और शुक्रवार शाम तक धान तौलने के लिए कहा। इसके बाद किसान धान लेकर वापस मंडी चले गए। तहसीलदार अनंगराज ने बताया कि किसानों की समस्या का समाधान करा दिया गया है। संवाद प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच तहसीलदार अनंगराज मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। क्रय केंद्र प्रभारी दलालों के माध्यम से धान खरीद रहे हैं। दलाल किसानों से दो से तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे हैं। जो किसान सहमत हो जाते हैं, उनका धान तौला जाता है।सुखदेव सिहं खिंडा ने तहसीलदार को बताया कि कई किसान एक सप्ताह से धान लेकर बंडा मंडी में पड़े हैं लेकिन धान नहीं तौला जा रहा है। परेशान होकर वे लोग ट्राॅलियां लेकर तहसील आए हैं। तहसीलदार ने क्रय केंद्र प्रभारियों से वार्ता की और शुक्रवार शाम तक धान तौलने के लिए कहा। इसके बाद किसान धान लेकर वापस मंडी चले गए। तहसीलदार अनंगराज ने बताया कि किसानों की समस्या का समाधान करा दिया गया है। संवाद

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पुवायां। डीएम के कड़े निर्देशों के बाद भी किसान धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को भाकियू टिकैत गुट के प्रदेश प्रवक्ता सुखदेव सिंह खिंडा के नेतृत्व में कई किसान धान भरी ट्राॅलियां लेकर पुवायां में तहसील परिसर पहुंचे और क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई।